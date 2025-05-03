التعاون الإسلامي: غارة إسرائيل على القصر الرئاسي في دمشق انتهاكًا للقانون الدولي

الرياض - (د ب أ)

أكدت منظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت أن الغارة الجوية الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسيادة سوريا.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم "استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، ونددت بالغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي وسيادة الجمهورية العربية السورية".

وجددت منظمة التعاون الاسلامي، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، التأكيد على ضرورة احترام سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها، داعيًة المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى وضع حدّ لهذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تُهدد السلم والأمن الإقليميين.

وأعلنت إسرائيل، أمس الجمعة، أن قواتها شنت غارة جوية الليلة الماضية قرب القصر الرئاسي في العاصمة السورية، دمشق.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس: "أغارت طائرات حربية قبل قليل على المنطقة المجاورة لقصر أحمد حسين الشرع في دمشق"، في إشارة إلى رئيس الإدارة الانتقالية الحالية في سوريا.