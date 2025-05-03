حزب الله يدين الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا

وكالات

أدان حزب الله اللبناني الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق السورية، قائلًا: "ندين العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف سوريا في اعتداءٍ سافر على أراضيها".

وأضاف الحزب في بيان له اليوم السبت، "العدوان جاء مُتلطيًا (مختبئًا) ‏خلف ذرائع وشعارات واهية لتنفيذ مشاريعه التوسعية و التفتيتية والتي تهدف إلى تفكيك سوريا ‏وتقسيمها وزرع الفتن بين أبنائها"، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وتابع: "هذا العدوان الصهيوني هو محاولة واضحة لتقويض استقرار الدولة السورية وإضعاف قدراتها ‏وهو يأتي في السياق نفسه لاعتداءات الاحتلال المستمرة على لبنان وقطاع غزة".

واختتم الحزب بيانه، قائلًا: "إننا في حزب الله إذ نُشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا كدولة مستقلة، نُعرب عن ثقتنا بأن أبناء سوريا الشرفاء سيكونون سدًا منيعًا أمام هذه المخططات المشبوهة".

ودعا حزب الله المجتمع الدولي وخصوصًا الدول العربية إلى التحرك العاجل لوقف هذا العدوان ضد دول المنطقة واستقرارها وسيادتها وأمنها.