"واجهت الكثير من الصعوبات".. رئيس الحكومة اليمنية يقدم استقالته إلى مجلس القيادة الرئاسي

صنعاء - (د ب أ)

أعلن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، تقديم استقالته بسبب الكثير من الصعوبات التي واجهته، إضافة لعدم تمكينه في عمله وفق الصلاحيات الدستورية.

وقال بن مبارك في استقالته التي نشرها عبر حسابه على منصة إكس، "أقدم استقالتي من منصبي رئيسًا للوزراء، ونضعها أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وأمام أعضاء مجلس القيادة السياسية"، معرباً عن أمله لمن يكلف بعده بالتوفيق والنجاح.

وفيما يتعلق بأسباب الاستقالة، أوضح بن مبارك أنه واجه الكثير من الصعوبات والتحديات أهمها عدم تمكينه من العمل وفقا للصلاحيات الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، مضيفاً: "بذلت صادقا ومن على أرض الوطن كل ما تمكنت من جهد للمساهمة في معركتنا لاستعادة الدولة وهزيمة الانقلاب الحوثي ومحاربة الفساد".

وتابع: "انتهيت قبل قليل من اللقاء برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وسلمته استقالتي من منصبي كرئيس للوزراء، أسأل الله التوفيق لمن يخلفني وأدعوا الجميع لدعمه و الالتفاف حوله للقيام بواجباته في هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا".

وتأتي استقالة بن مبارك وسط حالة احتقان شعبي في اليمن جراء استمرار تدهور العملة إلى مستويات قياسية وانهيار حاد في الخدمات العامة مثل التيار الكهربائي، فيما لم يصدر أى تعليق من قبل مجلس القيادة الرئاسي حول استقالة بن مبارك.

وفقد الريال اليمني أكثر من مائة بالمئة من قيمته منذ تشكيل مجلس القياده الرئاسي في أبريل 2022، حيث بات سعر الدولار اليوم نحو 2600 ريال لأول مرة في تاريخه.