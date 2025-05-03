مروحية صينية تدخل المجال الجوي الياباني لفترة قصيرة قرب جزر سينكاكو

طوكيو- (د ب أ)

دخلت مروحية تابعة لحرس السواحل الصيني لفترة قصيرة المجال الجوي الياباني بالقرب من جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي اليوم السبت ،بحسب هيئة الإذاعة العامة الوطنية اليابانية ووسائل إعلام محلية أخرى.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلا عن حرس السواحل الياباني أن المروحية أقلعت من سفينة تابعة لحرس السواحل الصيني حول جزر سينكاكو.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء ، فإن الصين في نزاع مع اليابان بشأن مطالبات تعود إلى قرن من الزمان بشأن ملكية مجموعة من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي - يُطلق عليها دياويو في الصين وسينكاكو في اليابان - وكثيراً ما تتواجد سفن من البلدين في المنطقة.