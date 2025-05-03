الخارجية الألمانية ترد على انتقاد روبيو لتصنيف حزب البديل منظمة متطرفة

برلين- (أ ب)

ردت وزارة الخارجية الألمانية على الانتقاد الذي وجهه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للقرار الخاص بتصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا منظمة "متطرفة يمينية".

وتعمق الخلاف أمس الجمعة، ليطال وزارة الخارجية وروبيو ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس والملياردير إيلون ماسك. كما أنه حدث في توقيت معقد لألمانيا قبل أيام فقط من الذكرى الثمانين على نهاية الحرب العالمية الثانية واستسلام ألمانيا النازية بشكل غير مشروط.

وعلاوة على ذلك، تم إقرار اتفاق ائتلافي بين أحزاب يمين الوسط ويسار الوسط، ومن المقرر الآن أن يصوت البرلمان الأسبوع المقبل لانتخاب المحافظ فريدريش ميرتس مستشارا جديدا للبلاد.

ولم يعلق ميرتس علانية على قرار الاستخبارات الداخلية.

ووصفت الهيئة الاتحادية الألمانية لحماية الدستور(المخابرات الداخلية ) الحزب بأنه تهديد للنظام الديمقراطي في البلاد، قائلة إنه "يهين الكرامة الإنسانية" وبالأخص عن طريق ما وصفته بـ"التحريض المستمر" ضد اللاجئين والمهاجرين.

وفي منشور روبيو عبر موقع إكس أمس الجمعة، دعا إلى إزالة التصنيف.

وكتب "ألمانيا تعطي وكالة الاستخبارات صلاحيات جديدة لمراقبة المعارضة. هذه ليست ديمقراطية ، هذا طغيان مقنّع".

وكتبت وزارة الخارجية "هذه ديمقراطية" في منشور يرد مباشرة على روبيو.

وكتبت الخارجية الألمانية في وقت متأخر من أمس الجمعة، "هذا القرار هو نتيجة تحقيق شامل ومستقل لحماية دستورنا وسيادة القانون.. سوف يكون للمحاكم المستقلة القول الأخير. ولقد تعلمنا من تاريخنا أن هناك حاجة لوقف التطرف اليميني".

ومن ناحية أخرى أشار فانس إلى الحرب الباردة في منشوره عبر إكس.

وكتب فانس "البديل من أجل ألمانيا هو أكثر الأحزاب شعبية في ألمانيا وحتى الآن أكبر ممثل لشرق ألمانيا. والآن يحاول البيروقراطيون تدميره. لقد مزق الغرب جدار برلين معا. وأعيد بناؤه ليس من جانب السوفييت أو الروس ولكن من جانب المؤسسة الألمانية".

وأعاد ماسك الذي يمتلك موقع إكس، نشر تصريحات فانس وأضاف إليها " سخرية القدر أن يحدث عكس ما نتوقعه ".