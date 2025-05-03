إيران تدين الغارات الإسرائيلية على سوريا

وكالات

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، الغارات الإسرائيلية على مناطق في سوريا وتدمير منشآت مدنية وقدرات عسكرية.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا يتطلب إجراءات عاجلة وفاعلة من المجتمع الدولي.

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه انتشر في جنوب سوريا، قائلًا إنه على استعداد لمنع دخول "قوات معادية" إلى المناطق الدرزية.

وذكر جيش الاحتلال، في بيان، أنه "يواصل متابعة التطورات مع الحفاظ على الجاهزية للدفاع ولمختلف السيناريوهات"، مشيرًا إلى أنه "تم إجلاء 5 مواطنين سوريين دروز ليلًا لتلقي العلاج في إسرائيل".

وفي وقتٍ سابق، قال جيش الاحتلال "قصفنا موقعًا عسكريًا ومدافع مضادة للطائرات وبنية تحتية لصواريخ سطح-جو في سوريا"، مؤكدًا أنه سيواصل عملياته "حسب الضرورة للدفاع عن المدنيين الإسرائيليين"، وفق زعمه.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 20 غارة استهدفت مراكز عسكرية في جميع أنحاء سوريا ليل الجمعة السبت، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، واصفًا هذه الغارات بـ"العنيفة".