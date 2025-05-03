بعد رفضه هدنة عيد النصر.. روسيا تصف زيلينسكي بأنه "إرهابي دولي"



وكالات

علقت روسيا على رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مبادرة هدنة عيد النصر التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن "تصريحات زيلنسكي بشأن رفض مبادرة هدنة عيد النصر ليست عفوية بل تهديد من إرهابي دولي".

وأضافت الخارجية الروسية، "تصريح زيلنسكي بشأن عدم ضمان سلامة القادة المشاركين في احتفالات عيد النصر تهديد مباشر".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد رفض مقترح روسيا بشأن وقف إطلاق النار خلال أيام الذكرى الثمانين للنصر، مؤكدًا استعداد كييف لهدنة اعتبارًا من أي يوم لكن لمدة 30 يومًا وليس 3 أيام.

ووصف زيلينسكي المبادرة الروسية، خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين اليوم السبت، بأنها "مسرحية كبيرة"، مشيرًا إلى أن "أوكرانيا لن تشارك في ألعاب لمساعدة بوتين حتى يكون لديه انطباع بالخروج من العزلة في 9 مايو وليشعر جميع القادة الذين سيأتون إلى الساحة الحمراء بالراحة والأمان".

وأكد الرئيس الأوكراني، أن بلاده لا تستطيع ضمان سلامة الضيوف الأجانب الذين سيحضرون العرض العسكري في موسكو يوم 9 مايو، قائلًا: "لا يمكننا تحمل المسؤولية عما يحدث على أراضي روسيا. الروس هم من عليهم ضمان سلامتهم".

وجاءت تصريحات زيلينسكي تعليقًا على إعلان موسكو وقف كل العمليات القتالية خلال أيام الذكرى الثمانين للنصر في الفترة من منتصف ليلة 7-8 مايو حتى منتصف ليلة 10-11 مايو الجاري.