السودان.. الدعم السريع يعلن سيطرته على مدينة الخوي بولاية غرب كردفان

وكالات

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم السبت، سيطرتها على مدينة الخوي بولاية غرب كردفان، قائلة "سيطرنا على المدينة بعد تكبيد الجيش خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

ومن جانبها، أفادت المفوضية السودانية لحقوق الإنسان، بأن قوات الدعم السريع قتلت 300 مدني بينهم 21 طفلًا في مدينة النهود بولاية غرب كردفان.

ودعت المفوضية السودانية المجتمع الدولي للضغط على قوات الدعم السريع وداعميها لضمان حق المدنيين في مغادرة مناطق الحرب.

وشن الدعم السريع، يوم الثلاثاء الماضي، هجومًا عنيفًا على مدينة الخوي ما أسفر عنه مقتل 3 أشخاص في منطقة مركب المجاورة للمدينة وإصابة آخرين، حسب شهود عيان.

وقال شهود العيان، إن عناصر الدعم السريع نهبوا عشرات المتاجر في سوق الخوي قبل أن يقوموا بإحراقها، كما دمروا برج التحكم التابع لشركة "سوداني" مما تسبب في توقف شبكة الاتصال الوحيدة التي تخدم المدينة.

وأضافوا، "كما أقدم عناصر الدعم السريع على نهب أعداد كبيرة من المواشي وذبحها لإقامة وليمة احتفالًا بما وصفوه بنجاح عملية التخريب قبل أن ينسحبوا من المدينة قبيل غروب الشمس"، وفق الشهود.

وأسفرت الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى نزوح نحو 11 مليون سوداني ومقتل الآلاف فضلًا عن انتشار المجاعة في بعض المناطق.