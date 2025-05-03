رئيس ساب الألمانية يشيد بلقائه مع الرئيس ترامب

هامبورج- (د ب أ)

أعرب كريستيان كلاين، الرئيس التنفيذي لشركة ساب الألمانية، عن رأي إيجابي بشأن لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، قال رئيس شركة البرمجيات الألمانية أنه التقى ترامب ضمن لقاء له مع مجموعة من رؤساء الشركات في جلسة مغلقة، وتابع:" كانت مشاورات بنّاءة. الأمر المؤكد أنه يستمع ويقدّم ردودا".

واستطرد كلاين عن هذا اللقاء إنه كان عبارة عن "اجتماع مائدة مستديرة تضم عددًا من رؤساء الشركات المختارين، وفي طليعتهم أمريكيون. وأنا أشارك فيه لأن لشركة ساب دورًا حساسًا في الولايات المتحدة بالنسبة للاقتصاد والإدارة العامة. هناك تبادل وثيق للآراء، وهو ما أود أن يكون أكثر كثافة في أوروبا أيضًا".

ومع ذلك، أعرب كلاين عن قلقه بشأن النزاع التجاري الذي أثاره ترامب مع بقية دول العالم، قائلًا: "نرى كيف يعاني عملاؤنا من هذا الوضع، كما أن حالة عدم اليقين كبيرة".

ورأى كلاين في المقابل أن شركته تستفيد من الوضع، حيث تساعد برامج ساب العملاء من الشركات على "إدارة تكاليف الجمارك، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وفي مجالات مثل الخدمات اللوجستية والمشتريات. نحن مطلوبون في ذلك". وأعرب عن أمله في تقليل التعريفات الجمركية بالنسبة لكل الأطراف.