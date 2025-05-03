لابيد: سأفعل كل ما بوسعي لكي أصبح رئيسًا للحكومة الإسرائيلية



وكالات

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن إعادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للأسرى "تعني نهاية حكمه لذلك يؤجل هذا الأمر".

وقال لابيد، إن "نتنياهو متمسك بالكرسي وخائف من المحاكمة ومن أن يُذكر بسبب أحداث السابع من أكتوبر 2023"، مضيفًا "سأفعل كل ما بوسعي لكي أصبح رئيسًا للحكومة الإسرائيلية".

وذكر زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن الحرب في غزة غير محسومة ولا يوجد حل حقيقي لها، وأن الحكومة باقية فقط لأنها تخشى الانتخابات.

وانتقد يائير لابيد قرار رئيس الحكومة في الاستمرار في الحرب، قائلًا إن "استمرار نتنياهو بالحرب تسبب في غلاء المعيشة رغم مزاعمه في ديسمبر 2023 بأننا على بعد خطوة من النصر الكامل".

ويرفض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء حرب غزة والعودة إلى المفاوضات، مؤكدًا أن الحرب لن تنتهي قبل القضاء على حركة حماس بالكامل.