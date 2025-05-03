باكستان تختبر صاروخا باليستيا فى ظل تصاعد التوتر مع الهند

إسلام آباد- (أ ب)

أجرت باكستان تجربة إطلاق صاروخ باليستي اليوم السبت، فى ظل تصاعد التوتر مع الهند بعد وقوع مذبحة راح ضحيتها عدد من الأشخاص في القسم الخاضع لسيطرة الهند من كشمير في الشهر الماضي.

وقال الجيش الباكستاني إن الصاروخ أرض أرض يبلغ مداه 450 كيلومترا.

وقال الجيش في بيان إن الهدف من إطلاق صاروخ عبدلي هو ضمان "الجاهزية العملياتية للقوات والتحقق من المعايير الفنية الرئيسية" بما في ذلك نظام الملاحة المتقدم في الصاروخ وتعزيز خصائص المناورات.

وهنأ الرئيس ورئيس الوزراء الباكستانيان آصف علي زرداري وشهباز شريف، العلماء والمهندسين وكل من وقفوا وراء تجربة إطلاق الصاروخ الناجحة.

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار قبل أيام إن باكستان كان لديها "معلومات موثوقة" أن الهند تخطط لهجوم خلال أيام. وتعهد تارار في بيان بالرد "بقوة للغاية" في حال تعرضت باكستان لهجوم من خصمها النووي.

وطلبت باكستان أمس الجمعة، من حلفائها الخليجيين المساعدة في تهدئة التوترات مع الهند عقب الهجوم المميت الذي وقع في 22 أبريل/نيسان على سياح في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير والذي راح ضحيته 26 شخصا أغلبهم من الهندوس. وألقت الهند باللائمة في الهجوم على باكستان وهو ما تنفيه الأخيرة بشدة.

وتبادلت الهند وباكستان طرد مواطني كل منهما الأخرى من أراضيهما وحظرت نيودلهي استيراد جميع السلع القادمة من باكستان أو المنقولة عبرها وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الباكستانية، وأعلنت تعليق العمل اتفاقية تقاسم مياه نهر السند .

ومنطقة كشمير المتنازع عليها منقسمة بين الهند وباكستان وتطالب كليهما بأحقيتها فيها بالكامل وخاضتا حربين عامي 1948 و 1965 بشأن كشمير.