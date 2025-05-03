صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52 ألفًا و495 شهيدًا

وكالات

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 52 ألفًا و495 شهيدًا، و118 ألفًا و366 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت صحة غزة في تقريرها اليومي، إنه وصل مستشفيات القطاع 77 شهيدًا ( منهم 7 شهداء انتشال)، و 275 مصابًا خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأضافت، ارتفع عدد الشهداء إلى 2396 شخصًا والمصابين إلى 6325 أخرين منذ استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في 18 مارس الماضي منتهكًا اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت صحة غزة، إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.