وزير الخارجية يدين انتهاكات إسرائيل المتكررة في غزة وسوريا

كتبت- أسماء البتاكوشي:

عقد وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، اجتماعًا موسعًا مع مديري مكاتب الأمم المتحدة الإقليمية في القاهرة، تناول خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأكد عبد العاطي حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أشكال الدعم للمكاتب الأممية في القاهرة، مشددًا على أهمية مواءمة أنشطتها مع أولويات "رؤية مصر 2030"، وعلى رأسها الإدارة الرشيدة للموارد المائية، والتعليم الفني والتكنولوجي، والتعامل مع أزمة ندرة المياه.

كما ثمّن الدور الإنساني والإنمائي للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن وجود المكاتب الإقليمية في مصر يدعم ليس فقط أولويات القاهرة التنموية، بل يعزز أيضًا قدرة الدولة على استيعاب أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء.

في سياق متصل، أدان عبد العاطي الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة وسوريا، مؤكدًا أن منع دخول المساعدات الإنسانية لغزة لأكثر من شهرين يمثل سياسة تجويع ممنهجة وأداة للعقاب الجماعي، محذرًا من انعكاسات السياسات الإسرائيلية على استقرار المنطقة.

وشدد على أن عمل وكالة "الأونروا" لا غنى عنه ولا يمكن استبداله في هذه الظروف، مجددًا دعم مصر لخطة إعادة إعمار غزة، ومعلنًا عن مشاورات مع الأمم المتحدة لتنظيم مؤتمر دولي لدعم هذه الخطة.

وشهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا مع مسؤولي مكاتب الأمم المتحدة، الذين أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، في ظل فراغ المخازن ونفاد الأغذية والأدوية، إلى جانب تحديات تمويل أنشطتهم الإغاثية.