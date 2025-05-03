مسؤول محلي أوكراني: إصابة 47 شخصا في هجوم بمسيرة روسية في خاركيف

كييف (أوكرانيا)- (أ ب)

ذكر مسؤولون محليون أن غارة جوية بطائرة روسية بدون طيار على مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا أسفرت عن إصابة 47 شخصا.

وصرح رئيس بلدية خاركيف، إيجور تيريخوف، بأن طائرات مسيرة ضربت 12 موقعًا في المدينة مساء أمس الجمعة. وتضررت مبانٍ سكنية وبنية تحتية مدنية ومركبات في الهجوم، طبقا لما ذكره حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف.

وفي أعقاب الهجوم على خاركيف، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء البلاد على تقديم دعم أقوى وأكثر حسما.

وكتب زيلينسكي على موقع التواصل الاجتماعي إكس في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت أنه "بينما يتردد العالم في اتخاذ القرارات، تتحول كل ليلة تقريبًا في أوكرانيا إلى كابوس، يُزهق أرواحًا. أوكرانيا بحاجة إلى دفاع جوي مُعزز. نحتاج إلى قرارات قوية وحقيقية من شركائنا - الولايات المتحدة وأوروبا وجميع شركائنا الساعين إلى السلام".

وصرح سلاح الجو الأوكراني، اليوم، أن روسيا أطلقت 183 طائرة مسيرة على متنها متفجرات الليلة الماضية. ومن بين هذه الطائرات، اعترضت الدفاعات الأوكرانية 77 طائرة، بينما فُقدت 73 طائرة أخرى، يُرجَّح أنها تعرضت للتشويش الإلكتروني.

كما أفاد سلاح الجو أن روسيا أطلقت صاروخين باليستيين.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 170 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية.

وأضافت الوزارة أنه تم اعتراض ثمانية صواريخ كروز وثلاثة صواريخ موجهة.

وفي جنوب روسيا، أصيب أربعة أشخاص في غارة جوية بطائرة بدون طيار على مدينة نوفوروسيسك الساحلية على البحر الأسود الليلة الماضية، طبقا لما ذكره حاكم منطقة كراسنودار فينيامين كوندراتييف.

وتأتي أحدث موجة من الهجمات بعد أن وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا يوم الأربعاء الماضي اتفاقا يمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى الموارد المعدنية الهائلة في أوكرانيا، مما يضع اللمسات الأخيرة على اتفاق استغرق شهورا في الإعداد والذي يمكن أن يسمح باستمرار المساعدات العسكرية لكييف وسط مخاوف من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يقلص الدعم في مفاوضات السلام التي تجرى مع روسيا.