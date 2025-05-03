إعلان

مدير المستشفيات الميدانية بغزة: 53 حالة وفاة بسوء التغذية

12:54 م السبت 03 مايو 2025

مجاعة غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

غزة - قال مدير المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، إن الوضع الصحي في القطاع يواصل التدهور بشكل خطير، مؤكدًا تسجيل 53 حالة وفاة بسبب سوء التغذية منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وأوضح في تصريحات صحفية أن حالات الإصابة والوفاة المرتبطة بسوء التغذية في ازدياد ملحوظ، مع انتشار الأمراض الجلدية في أوساط السكان، خاصة بين الأطفال.

وأضاف أن معظم المتبرعين بالدم يعانون من فقر الدم، نتيجة نقص العناصر الغذائية الأساسية.

وأشار إلى أن آلاف الأطفال والنساء يصطفون يوميًا أمام التكايا للحصول على وجبة طعام تسد رمقهم، في ظل غياب الأمن الغذائي، موضحًا أن طفلة وُلدت أمس دون دماغ بسبب سوء تغذية الأم خلال الحمل.

وحذر من أن المستشفيات الميدانية أصبحت عاجزة عن الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته وتوفير الحماية للمنشآت الصحية والعاملين فيها.

وختم بالقول إن قوات الاحتلال لم تكتف باستهداف المنشآت المدنية، بل قصفت مؤخرًا حفل زفاف في القطاع، ما أدى لسقوط ضحايا، في انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية والدولية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشفيات الميدانية سوء التغذية قطاع غزة العدوان الإسرائيلي فقر الدم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالصور.. أشرف زكي وإلهام شاهين أول الحاضرين في جنازة زوج كارول سماحة
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت
عاجل| السيسي يوقع قانون العمل الجديد ويوجه الحكومة بـ 5 إجراءات