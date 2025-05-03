مدير المستشفيات الميدانية بغزة: 53 حالة وفاة بسوء التغذية

وكالات

غزة - قال مدير المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، إن الوضع الصحي في القطاع يواصل التدهور بشكل خطير، مؤكدًا تسجيل 53 حالة وفاة بسبب سوء التغذية منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وأوضح في تصريحات صحفية أن حالات الإصابة والوفاة المرتبطة بسوء التغذية في ازدياد ملحوظ، مع انتشار الأمراض الجلدية في أوساط السكان، خاصة بين الأطفال.

وأضاف أن معظم المتبرعين بالدم يعانون من فقر الدم، نتيجة نقص العناصر الغذائية الأساسية.

وأشار إلى أن آلاف الأطفال والنساء يصطفون يوميًا أمام التكايا للحصول على وجبة طعام تسد رمقهم، في ظل غياب الأمن الغذائي، موضحًا أن طفلة وُلدت أمس دون دماغ بسبب سوء تغذية الأم خلال الحمل.

وحذر من أن المستشفيات الميدانية أصبحت عاجزة عن الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته وتوفير الحماية للمنشآت الصحية والعاملين فيها.

وختم بالقول إن قوات الاحتلال لم تكتف باستهداف المنشآت المدنية، بل قصفت مؤخرًا حفل زفاف في القطاع، ما أدى لسقوط ضحايا، في انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية والدولية.