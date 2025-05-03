فيتنام تحتج رسميا على أنشطة الصين والفلبين في المياه المتنازع عليها

هانوي- (د ب أ)

قدمت فيتنام احتجاجًا رسميًا ضد الصين والفلبين بسبب أنشطة للدولتين ذكرت أنها تنتهك سيادتها في منطقة جزر سبراتلي، في خطوة تؤكد التوترات المستمرة بشأن المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفيتنامية فام ثو هانج، اليوم السبت، إن بلادها تطالب الأطراف المعنية بـ"الإحجام عن الإجراءات التي من شأنها تعقيد الوضع"، وبالاذعان للقانون الدولي، وذلك حسب منشور على موقع إلكتروني حكومي.

كما دعت الفلبين الأطراف المعنية إلى المساهمة في الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

جاء ذلك في معرض رد المتحدثة هانج على سؤال بشأن أنشطة الصين والفلبين في بعض المناطق المتنازع عليها بالمياه القريبة من جزر سبراتلي.

يشار إلى أنه في أواخر أبريل/نيسان، أكدت الصين سيادتها على منطقة شعاب مرجانية غير مأهولة في بحر الصين الجنوبي، حيث رفعت علمها هناك.

وبعد ذلك ببضعة أيام، نفّذت قوات الجيش وخفر السواحل الفلبينية عملية في جزيرة ساندي كاي لتعزيز "ممارسة مانيلا الروتينية والمشروعة للوعي بالمجال البحري وولايتها القضائية على بحر الفلبين الغربي"، وهو المصطلح الذي تستخدمه للإشارة إلى المياه الواقعة ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.