مسؤول محلي أوكراني :إصابة 47 شخصا في هجوم بمسيرة روسية في خاركيف

كييف(أوكرانيا)- (أ ب)

ذكر مسؤولون محليون أن غارة جوية بطائرة روسية بدون طيار على مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا أسفرت عن إصابة 47 شخصا.

وصرح رئيس بلدية خاركيف، إيجور تيريخوف، بأن طائرات مسيرة ضربت 12 موقعًا في المدينة مساء أمس الجمعة. وتضررت مبانٍ سكنية وبنية تحتية مدنية ومركبات في الهجوم، طبقا لما ذكره حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينييهوبوف.

وفي أعقاب الهجوم على خاركيف، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء البلاد على تقديم دعم أقوى وأكثر حسما.

وكتب على موقع التواصل الاجتماعي إكس في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت أنه "بينما يتردد العالم في اتخاذ القرارات، تتحول كل ليلة تقريبًا في أوكرانيا إلى كابوس، يُزهق أرواحًا. أوكرانيا بحاجة إلى دفاع جوي مُعزز. نحتاج إلى قرارات قوية وحقيقية من شركائنا - الولايات المتحدة وأوروبا وجميع شركائنا الساعين إلى السلام".

وصرح سلاح الجو الأوكراني اليوم السبت أن روسيا أطلقت 183 طائرة مسيرة على متنها متفجرات الليلة الماضية. من بين هذه الطائرات، اعترضت الدفاعات الأوكرانية 77 طائرة، بينما فُقدت 73 طائرة أخرى، يُرجَّح أنها تعرضت للتشويش الإلكتروني. كما أفاد سلاح الجو أن روسيا أطلقت صاروخين باليستيين.