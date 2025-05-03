الحزب المحافظ الرئيسي في كوريا الجنوبية يختار وزير العمل السابق كيم مون سو مرشحه الرئاسي

سول- (أ ب)

اختار حزب سلطة الشعب وهو الحزب المحافظ الرئيسي في كوريا الجنوبية، وزير العمل السابق كيم مون سون مرشحا للانتخابات الرئاسية.

وفاز كيم بترشيح الحزب للتنافس في الانتخابات التي تجرى في الثالث من يونيو المقبل، وذلك خلال انتخابات تمهيدية للحزب انتهت اليوم السبت.

ويقول المراقبون إنه من المرجح أن يتحالف مع رئيس الوزراء السابق هان دوك-سو للاتحاد خلف واحد منهما في محاولة لتعزيز فرص فوز مرشح من التيار المحافظ ضد الليبرالي الأوفر حظا لي جاي-ميونج.

وقال الحزب في بيان بث عبر التلفزيون إن كيم فاز بـ5ر56 % من الأصوات في الانتخابات التمهيدية التي أجراها الحزب اليوم السبت، متفوقا على منافسه الوحيد هان دونج هون. وجرى استبعاد المنافسين الآخرين في جولات التصويت السابقة.

ويجري تنظيم الانتخابات بعد عزل الرئيس المحافظ يون سوك يول، وهو عضو أيضا بحزب سلطة الشعب، من المنصب في أوائل أبريل الماضي على خلفية فرضه للأحكام العرفية.

وعارض كيم قيام البرلمان باتهام يون بالتقصير في أداء مهامه، رغم أنه قال إنه يحترم حكم المحكمة الدستورية الذي عزل رسميا يون من رئاسة البلاد في وقت مبكر من أبريل الماضي.

ويعد عزل يون مصدر رئيسي للتناحر في حزب سلطة الشعب وقضية ساخنة في الانتخابات التمهيدية بالحزب.

ويعد الليبرالي لي هو الأوفر حظا للفوز بالانتخابات ولكنه يواجه خمس محاكمات جنائية بشأن الفساد وغيرها من الاتهامات. في حال أصبح لي رئيسيا فمن المرجح أن تتوقف تلك المحاكمات حيث سيتمتع حينها بحصانة رئاسية من الملاحقات الجنائية.