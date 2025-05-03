هيئة البث عن مصادر أمنية: إسرائيل لا تشن ضربات على اليمن

وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن إسرائيل لا تشن ضربات على اليمن، لأن الولايات المتحدة تقوم بعمل جيد هناك.

ويوم 15 مارس الماضي، استأنفت الولايات المتحدة هجماتها على اليمن، عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب إلى جيشه بشن "هجوم كبير" على جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

لكن جماعة الحوثيين تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، قائلة إنه رد على استئناف إسرائيل منذ 18 مارس حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.