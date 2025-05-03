"أنا البابا".. ترامب ينشر صورة بالزي البابوي

القاهرة- مصراوي:

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة بزي البابا، وذلك بعد أيام من تصريحات إنه يرغب في أن يصبح البابا الجديد بعد وفاة بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني.

وفى تصريحات سابقة، ترامب ممازحا الصحفيين، إنه يرغب أن يصبح بابا الفاتيكان الجديد.

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وعند سؤال ترامب عمن يرغب في رؤيته يقود الكنيسة الكاثوليكية بعد وفاة البابا فرانسيس، قال ترامب: "أرغب أن أرى نفسي بابا وأصبح بابا الفاتيكان الجديد.. سأكون خياري الأول"

ولم يرفق ترامب أي تعليق على الصورة التي تم إنشاؤها على ما يبدو بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وتوفي البابا فرنسيس، في 21 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 88 عامًا وسط مشاكل صحية مستمرة، وحضر ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب قداس الجنازة يوم السبت في الفاتيكان، حيث عقد اجتماع خاص مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

والأسبوع الماضي، تجمع آلاف الأشخاص في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، استعدادا لتشييع جنازة البابا فرنسيس.