وزير النقل الأمريكي: إلغاء الهبوط بسبب مروحية للجيش قرب مطار ريجان "غير مقبول"

واشنطن- (أ ب)

قال وزير النقل الأمريكي شون دافي يوم الجمعة أنه أمر "غير مقبول" أن تضطر طائرتان تجاريتان إلى إلغاء الهبوط بمطار في واشنطن هذا الأسبوع بسبب تحليق مروحية من طراز بلاك هوك تابعة للجيش كانت متجهة إلى وزارة الدفاع (البنتاجون).

وبالإضافة إلى تحقيق المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الاتحادية في ما حدث يوم الخميس، قال دافي، إنه يعتزم مخاطبة وزارة الدفاع لتحديد سبب "تجاهل" القواعد.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إن الواقعة في مطار رونالد ريجان واشنطن الوطني شملت طائرة تابعة لشركة "دلتا ايرلاينز" من طراز "إيرباص ايه 319" وطائرة تابعة لشركة "ريبابليك ايروايز" من طراز "إمبراير إي 170".

وقد طلبت مراقبة الحركة الجوية من الطائرتين القيام بالدوران حول المطار بسبب المروحية.

وقال دافي على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي "السلامة يجب أن تأتي دائما أولا. لقد فقدنا مؤخرا 67 شخصا! يجب أن تتوقف رحلات المروحيات للشخصيات المهمة أو الطلعات التدريبية غير الضرورية في المجال الجوي المزدحم لـمطار رونالد ريجان المكتظ بالمدنيين. عليهم أن يستقلوا سيارة أجرة أو أوبر- بالإضافة إلى أن معظم الشخصيات المهمة لديهم خدمة سيارات سوداء".

يذكر أن إلغاء الهبوط يوم الخميس جاء بعد وقوع حادث تصادم دموي في الجو في يناير الماضي بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية في واشنطن مما أسفر عن مقتل 67 شخصا.