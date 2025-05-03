قوات أوكرانية تنضم إلى موكب لندن للاحتفال بذكرى يوم النصر في أوروبا

لندن- (د ب أ)

تشارك القوات المسلحة الأوكرانية في الموكب العسكري في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى الثمانين لـ"يوم النصر في أوروبا".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن جنودا أوكرانيين سينضمون إلى نحو ألف من أفراد الجيش في المملكة المتحدة من البحرية الملكية ومشاه البحرية الملكية والجيش البريطاني والقوات الجوية الملكية في لندن بعد غد الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن وزارة الدفاع قولها إن هذه المشاركة تمثل الدعم العالمي لأوكرانيا في "قتالها المستمر من أجل الحرية ضد الغزو الروسي غير المبرر وغير المشروع".

ويتم الاحتفال بيوم النصر في أوروبا في الثامن من مايو، وهو اليوم الذي وافق فيه الحلفاء رسميا على استسلام ألمانيا في عام 1945.

ويتألف ممثلو القوات المسلحة الأوكرانية المشاركون في الموكب يوم الاثنين من جنود منتشرين في المملكة المتحدة في إطار عملية "انترفليكس"، وهو برنامج تدريب تقدمه القوات المسلحة البريطانية للجنود الأوكرانيين، بالتعاون مع 12 دولة شريكة.

ودربت المملكة المتحدة وشركاؤها أكثر من 54 ألف أوكراني على مهارات القتال في الخطوط الأمامية منذ إنشاء البرنامج في صيف عام 2022 بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.