إطلاق النار على إمرأتين بحرم كلية للطيران والتكنولوجيا قرب لوس أنجليس

لوس أنجليس- (أ ب)

تعرضت امرأتان لإطلاق نار في حرم كلية فنية بالقرب من لوس انجليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الجمعة وتم نقلهما إلى المستشفى.

وقال عمدة مدينة إنجلوود جيمس باتس إن إطلاق النار وقع في حوالي الساعة الرابعة من مساء الجمعة في حرم كلية سبارتان للطيران والتكنولوجيا.

وأظهر مقطع فيديو من الجو وجودا كثيفا للشرطة خارج الحرم الجامعي في إنجلوود، جنوب غرب لوس أنجليس.

وأكدت إدارة إطفاء مقاطعة لوس أنجليس على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى.

وأضاف جيمس باتس أنه تم القبض على شخص ، بعد مغادرته مكان الحادث في بادئ الأمر.

وقالت إدارة شرطة لوس أنجليس إن رجال الشرطة احتجزوا رجلاً من سيارة تتطابق مع وصف السيارة المرتبطة بإطلاق النار، والتي تم إرسالها إلى وكالات إنفاذ القانون المحلية من قبل إدارة شرطة إنجلوود.

ولم تستجب شرطة إنجلوود على الفور لطلب الحصول على مزيد من المعلومات.

وتم إغلاق الكلية لمدة ساعة على الأقل بعد إطلاق النار.