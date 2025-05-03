السجن 53 عامًا للأمريكي قاتل الطفل الفلسطيني-الأميركي في إلينوي

أصدرت محكمة أميركية حكمًا بالسجن لمدة 53 عامًا على جوزيف زوبا، البالغ من العمر 73 عامًا، بعد إدانته بقتل الطفل الفلسطيني-الأميركي وديع الفَيّومي (6 أعوام) وطعن والدته حنان شاهين في جريمة كراهية عنصرية وقعت في أكتوبر 2023، عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وغزة.

الضحيتان كانا يعيشان كمستأجرين في منزل زوبا بمدينة بلينفيلد، على بُعد نحو 64 كيلومترًا من شيكاغو. ووفقًا للادعاء، نفذ المتهم الهجوم بدافع الكراهية الدينية، بعد أن تأثر بالأحداث الجارية في الشرق الأوسط، حيث اقتحم شقة العائلة وسدد لوديع 26 طعنة قاتلة، كما طعن والدته أكثر من 12 مرة، لكنها نجت بأعجوبة.

خلال المحاكمة، قدم الادعاء أدلة شملت صورًا مروعة من مسرح الجريمة، وشهادة ضباط الشرطة الذين عثروا على المتهم خارج المنزل ويداه ملطختان بالدماء. كما أدلت حنان شاهين بشهادة مؤثرة، أكدت خلالها أن زوبا قال لها قبل تنفيذ الجريمة: "أنتِ مسلمة ويجب أن تموتي".

هيئة المحلفين لم تستغرق سوى 90 دقيقة لإدانته بجريمة القتل من الدرجة الأولى وجرائم كراهية. ولم يدلِ المتهم بأي تصريحات خلال جلسة النطق بالحكم، بينما قالت زوجته السابقة خلال شهادتها إن حالته العقلية تأثرت بالحرب وأصبح أكثر عدوانية.

القضية أثارت اهتمامًا واسعًا في الولايات المتحدة، وأعادت تسليط الضوء على تصاعد مشاعر الإسلاموفوبيا والكراهية ضد الفلسطينيين والمسلمين.

وقال محمود يوسف، عم والد وديع، إن الحكم لا يمكن أن يعوّض "خطط الأب التي اغتالها القاتل"، في حين ذكّر أحمد رحّاب، مدير فرع مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (CAIR) في شيكاغو، بأن الطفل "كان يحب عائلته وأصدقاءه، ويعشق كرة القدم والسلة، وكان قد احتفل بعيد ميلاده السادس قبل أسابيع قليلة من مقتله".