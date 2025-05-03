الاحتلال الإسرائيلي يُغلق مداخل أريحا والأمم المتحدة تحذر من "تهجير قسري" للفلسطينيين

وكالات:

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، المداخل الرئيسية المؤدية إلى مدينة أريحا شرق الضفة الغربية، عبر نصب بوابات عسكرية من الاتجاهين، ما أدى إلى تكدس المركبات في طوابير طويلة، وإرجاع عدد منها دون السماح بمرورها.

وفي السياق ذاته، أغلق مستوطنون الطريق الواصل إلى المدينة من الجهة الشمالية عند نهاية طريق المعرجات، ما زاد من حدة القيود المفروضة على حركة المواطنين الفلسطينيين في المنطقة.

وفي بيان صدر عنها، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ"النزوح المتزايد للفلسطينيين وتدمير المنازل في مخيمات الضفة الغربية"، محذّرةً من أن "نزوح عشرات الآلاف في شمال الضفة يشكل تهجيرًا قسريًا جماعيًا يتنافى مع القانون الدولي".

وأكدت المفوضية أن "هدم المنازل لإجبار السكان على مغادرتها يُعدّ شكلًا من أشكال العقاب الجماعي"، مشيرة إلى أن "تعزيز إسرائيل وجودها العسكري في مخيمات الضفة الغربية يتعارض مع التزاماتها بإنهاء الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة".