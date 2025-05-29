بريطانيا: أوقفنا مبيعات الأسلحة لإسرائيل والتي قد تستخدم بغزة

وكالات

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن وفاة الأطفال في غزة وحرمان السكان من الحصول على المساعدات الإنسانية أمران غير مقبولين.

وأضاف لامي: "قررنا إيقاف مبيعات الأسلحة التي قد تُستخدم في غزة، نظرًا لخطر انتهاكها للقانون الدولي الإنساني".

كان البيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتعاون مع ويتكوف، قدما مقترحًا لوقف إطلاق النار في غزة إلى حركة حماس، وقد وافقت عليه إسرائيل.

وأضاف البيت الأبيض: "لا نعلم حتى الآن ما إذا كانت حماس قد وافقت على المقترح، لكننا نأمل في التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق نار وإطلاق سراح الأسرى".