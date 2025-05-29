إعلان

بريطانيا: أوقفنا مبيعات الأسلحة لإسرائيل والتي قد تستخدم بغزة

11:58 م الخميس 29 مايو 2025

ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن وفاة الأطفال في غزة وحرمان السكان من الحصول على المساعدات الإنسانية أمران غير مقبولين.

وأضاف لامي: "قررنا إيقاف مبيعات الأسلحة التي قد تُستخدم في غزة، نظرًا لخطر انتهاكها للقانون الدولي الإنساني".

كان البيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتعاون مع ويتكوف، قدما مقترحًا لوقف إطلاق النار في غزة إلى حركة حماس، وقد وافقت عليه إسرائيل.

وأضاف البيت الأبيض: "لا نعلم حتى الآن ما إذا كانت حماس قد وافقت على المقترح، لكننا نأمل في التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق نار وإطلاق سراح الأسرى".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني بريطانيا توقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل وفاة الأطفال في غزة بريطانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أجواء ربيعية وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
بعد موافقة إسرائيل.. تفاصيل مقترح أمريكا الجديد لوقف حرب غزة
موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025 للقطاع الخاص