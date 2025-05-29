أمريكا: حكم قضائي يوقف مسعى ترامب لمنع قبول طلاب في هارفارد

(د ب أ)

قضت قاضية فيدرالية أمريكية، اليوم الخميس، بتمديد أمر يوقف مسعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامي إلى منع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب.

وكانت إدارة ترامب قد ألغت، الأسبوع الماضي، اعتماد جامعة هارفارد لاستقبال الطلاب الأجانب والزوار المشاركين في برامج التبادل، متهمة الجامعة بالسماح بانتشار معاداة السامية في الحرم الجامعي.

وتعني هذه الخطوة أن على الطلاب الأجانب المسجلين حاليا في الجامعة الانتقال إلى جامعات أخرى أو فقدان وضع إقامتهم في الولايات المتحدة.

ورفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد قرار الإدارة الأمريكية. ويوم الجمعة الماضي، أصدرت القاضية أليسون بوروز أمرا قضائيا أوليا يوقف مسعى الإدارة الأمريكية.

وخلصت القاضية إلى أن الجامعة أثبتت أن أمر الإدارة سيتسبب في "ضرر فوري وغير قابل للإصلاح" لجامعة هارفارد.

وقالت القاضية بوروز اليوم الخميس: "أرغب في الإبقاء على الوضع القائم". ولا يعد قرارها حكما نهائيا بعد.