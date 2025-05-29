الحوثي: عملياتنا مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله، يحيى سريع، إن قوات الحركة نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة باستخدام صاروخ باليستي، مؤكداً أن العملية أجبرت ملايين الإسرائيليين على الهروب إلى الملاجئ وأدت إلى توقف الملاحة في مطار اللد.

وأضاف سريع: "عملياتنا مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الصاروخ تم اعتراضه فوق مدينة القدس، وسط حالة من التوتر والقلق في المنطقة.

ودوت صفارات الإنذار في كل من القدس وتل أبيب الكبرى، مما دفع السلطات إلى إغلاق مطار بن غوريون الدولي مؤقتًا حفاظًا على سلامة الركاب والطائرات.

كما تسبب الإنذار بإيقاف مباراة كرة قدم في إطار كأس الدولة في تل أبيب مؤقتًا، حيث جرى إجلاء الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى مكان آمن، وفق ما نقلت محطات التلفزة الإسرائيلية.