إغلاق مطار وإجلاء الرئيس.. توتر في إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن

وكالات

هرع سكان منطقة تل أبيب الكبرى إلى الملاجئ مساء اليوم، عقب دوي صفارات الإنذار التي انطلقت بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الصاروخ تم اعتراضه فوق مدينة القدس، وسط حالة من التوتر والقلق تعم المنطقة.

كما دوت صفارات الإنذار في كل من القدس وتل أبيب الكبرى، مما أدى إلى إغلاق مطار بن غوريون الدولي مؤقتًا أمام حركة الملاحة الجوية، حفاظًا على سلامة الركاب والطائرات.

وتسبب الصاروخ في توقف مباراة كرة قدم في إطار كأس الدولة بتل أبيب مؤقتًا، حيث جرى إجلاء الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي كان يتابع المباراة، إلى مكان آمن، حسبما نقلت محطات التلفزة الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر تحذيرًا مسبقًا حول رصد إطلاق الصاروخ من اليمن، الذي استهدف مناطق تشمل القدس وتل أبيب الكبرى وصولًا إلى مدينة نتانيا، التي يقطنها ملايين الإسرائيليين.

وقال الجيش في بيان: "تم رصد إطلاق صاروخ من جهة اليمن نحو أراضي إسرائيل، وتعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد".