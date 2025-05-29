المبعوث الأمريكي يتوعد داعش عقب لقائه الشرع

وكالات

أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، عقب لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس، الالتزام بسلامة الهدف الرئيسي لواشنطن وهو الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش.

وقال باراك في منشور عبر منصة إكس:"إن لقاء الرئيس الشرع في القصر الرئاسي لإطلاق مرحلة جديدة في علاقتنا القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة - بينما ترفرف النجوم والخطوط الأمريكية من جديد في سماء دمشق - دليلٌ على قوة رؤية الرئيس الأمريكي، والتنفيذ الحاسم للوزير روبيو للخطوات التي تُمكّن سوريا والمنطقة من تحديد مستقبلهما. كما أنه التزامٌ بسلامة الهدف الرئيسي لأمريكا - وهو الهزيمة الدائمة لداعش.

وفي وقت سابق الخميس، التقى باراك بالشرع في دمشق، في أول زيارة إلى العاصمة السورية عقب قرار الرئيس دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا.

وخلال الزيارة، افتتح المبعوث الأمريكي ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، دار سكن السفير الأمريكي بدمشق، في أول فعالية من نوعها منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل أكثر من عقد.

ورفع باراك، العلم الأمريكي في دار السكن، وفق وكالة سانا.

تأتي زيارة المبعوث الأمريكي إلى دمشق بعد ساعات من إعلان ترامب تعيينه في هذا المنصب.

وفي 14 مايو الجاري التقى ترامب بالشرع، في الرياض خلال جولته الخليجية الأخيرة.