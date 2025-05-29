عائلات الأسرى: نطالب المحكمة العليا بإلزام الحكومة بتفسير سياستها

وكالات

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين، إنها قدمت التماسا إلى المحكمة العليا للاعتراض على انتهاك الحكومة لحقوق الأسرى وعائلاتهم.

وطالبت العائلات المحكمة بإلزام الحكومة بتوضيح سياستها في إدارة الحرب وطريقة سير المفاوضات.

كان البيت الأبيض قال إن الرئيس ترامب، بالتعاون مع ويتكوف، قدما مقترحًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى حركة حماس، وقد وافقت عليه إسرائيل.

وأضاف البيت الأبيض: "لا نعلم حتى الآن ما إذا كانت حماس قد وافقت على المقترح، لكننا نأمل في التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق نار وإطلاق سراح الأسرى".