الخارجية الأمريكية تخطر الكونجرس بخطة لإعادة هيكلة الوزارة

(أ ب)

أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، الكونجرس بخطة محدثة لإعادة هيكلة الوزارة الضخمة، تتضمن خفضا في البرامج يفوق ما كان قد كشف عنه سابقا وزير الخارجية ماركو روبيو، وتقليصا أكثر حدة بنسبة 18٪ في عدد موظفي الوزارة داخل الولايات المتحدة.

وتعكس التغييرات المخطط لها، والمفصلة في إخطار حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، مسعى إدارة ترامب لإعادة هيكلة الدبلوماسية الأمريكية وتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.

وتتضمن الخطة المقترحة تقليصا أكبر في عدد موظفي الوزارة داخل الولايات المتحدة مقارنة بنسبة الـ15٪ التي تم طرحها مبدئيا في أبريل.

كما تخطط الوزارة أيضا لإلغاء بعض الأقسام المعنية بالإشراف على انخراط الولايات المتحدة في أفغانستان الذي استمر عقدين، بما في ذلك مكتب مخصص لإعادة توطين الأفغان الذين عملوا إلى جانب الجيش الأمريكي.