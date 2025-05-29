إعلان

الخارجية الأمريكية تخطر الكونجرس بخطة لإعادة هيكلة الوزارة

09:55 م الخميس 29 مايو 2025

وزارة الخارجية الأمريكية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ب)

أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، الكونجرس بخطة محدثة لإعادة هيكلة الوزارة الضخمة، تتضمن خفضا في البرامج يفوق ما كان قد كشف عنه سابقا وزير الخارجية ماركو روبيو، وتقليصا أكثر حدة بنسبة 18٪ في عدد موظفي الوزارة داخل الولايات المتحدة.

وتعكس التغييرات المخطط لها، والمفصلة في إخطار حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، مسعى إدارة ترامب لإعادة هيكلة الدبلوماسية الأمريكية وتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.

وتتضمن الخطة المقترحة تقليصا أكبر في عدد موظفي الوزارة داخل الولايات المتحدة مقارنة بنسبة الـ15٪ التي تم طرحها مبدئيا في أبريل.

كما تخطط الوزارة أيضا لإلغاء بعض الأقسام المعنية بالإشراف على انخراط الولايات المتحدة في أفغانستان الذي استمر عقدين، بما في ذلك مكتب مخصص لإعادة توطين الأفغان الذين عملوا إلى جانب الجيش الأمريكي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الأمريكية ماركو روبيو الكونجرس الولايات المتحدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أجواء ربيعية وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
بعد موافقة إسرائيل.. تفاصيل مقترح أمريكا الجديد لوقف حرب غزة
موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025 للقطاع الخاص