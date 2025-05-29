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البيت الأبيض: إيلون ماسك يعلن مغادرته منصبه في إدارة ترامب

08:53 م الخميس 29 مايو 2025

إيلون ماسك

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وكالات

أعلن البيت الأبيض أن إيلون ماسك قرر مغادرة منصبه في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معربين عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي بذلها خلال فترة عمله.

وفي سياق متصل، أكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب، بالتعاون مع ويتكوف، قدما مقترحًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى حركة حماس، وقد وافقت عليه إسرائيل.

وأضاف البيت الأبيض: "لا نعلم حتى الآن ما إذا كانت حماس قد وافقت على المقترح، لكننا نأمل في التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق نار وإطلاق سراح الأسرى".

من جهتها، أفادت مصادر قناة "العربية" بأن حماس وإسرائيل توصّلتا إلى توافق مبدئي بشأن هدنة تستمر لمدة 60 يومًا في غزة، متوقعةً إعلان الرئيس ترامب خلال الساعات المقبلة تفاصيل الهدنة.

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