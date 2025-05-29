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أول تعليق من حماس على أنباء موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار

08:49 م الخميس 29 مايو 2025

حماس

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وكالات

كشف مصدر قيادي في حركة حماس أن ما بثته بعض وسائل الإعلام بشأن موقف الحركة من المقترح الأخير غير صحيح. مشيرا إلى أن الحركة ما زالت تدرس المقترح بمسؤولية وطنية.

كان البيت الأبيض قال إن الرئيس ترامب، بالتعاون مع ويتكوف، قدما مقترحًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى حركة حماس، وقد وافقت عليه إسرائيل.

وأضاف البيت الأبيض: "لا نعلم حتى الآن ما إذا كانت حماس قد وافقت على المقترح، لكننا نأمل في التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق نار وإطلاق سراح الأسرى".

من جهتها، أفادت مصادر قناة "العربية" بأن حماس وإسرائيل توصّلتا إلى توافق مبدئي بشأن هدنة تستمر لمدة 60 يومًا في غزة، متوقعةً إعلان الرئيس ترامب خلال الساعات المقبلة تفاصيل الهدنة.

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