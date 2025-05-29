البيت الأبيض: إسرائيل توافق على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

وكالات

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتعاون مع ويتكوف، قدما مقترحًا لوقف إطلاق النار في غزة إلى حركة حماس، وقد وافقت عليه إسرائيل.

وأضاف البيت الأبيض: "لا نعلم حتى الآن ما إذا كانت حماس قد وافقت على المقترح، لكننا نأمل في التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق نار وإطلاق سراح الأسرى".

كانت مصادر لقناة "العربية" أفادت بأن حماس وإسرائيل توصّلتا إلى توافق مبدئي بشأن هدنة تمتد لـ60 يومًا في قطاع غزة.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال الساعات المقبلة تفاصيل الهدنة، بحسب المصادر.