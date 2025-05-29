العربية: حماس وإسرائيل يتفقان على هدنة لمدة 60 يومًا

وكالات

أفادت مصادر لقناة "العربية" بأن حماس وإسرائيل توصّلتا إلى توافق مبدئي بشأن هدنة تمتد لـ60 يومًا في قطاع غزة.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات المقبلة تفاصيل الهدنة، بحسب المصادر.

كانت القناة الـ12 الإسرائيلية قالت إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، قال لعائلات الأسرى لدى المقاومة "سنوافق على مخطط ويتكوف الذي نقل إلينا الليلة"، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من غزة "بدون أن نتسلم جميع الأسرى".

وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنها استلمت عبر الوسطاء المقترح الجديد المعروف بـ "مقترح ويتكوف"، مؤكدة أنها تدرس المقترح حاليًا بكل جدية ومسؤولية، وبما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، ويساهم في تخفيف معاناته، ويوصل لوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.