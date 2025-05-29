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إصابة 7 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية واشنطن الأمريكية

07:12 م الخميس 29 مايو 2025

الشرطة الأمريكية

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(أ ب)

أفادت الشرطة بإصابة سبعة أشخاص بطلقات نارية، ثلاثة منهم في حالة حرجة، مساء أمس الأربعاء في متنزه بضاحية تابعة لمدينة تاكوما في ولاية واشنطن.

وقال السيرجنت تشارلز بورشي من شرطة ليكوود لقناة "كي أو إم أو تي في" إن رجال الشرطة وجدوا "مشهدا فوضويا للغاية" عندما تعاملوا مع بلاغات عن إطلاق نار في متنزه هاري تود في مدينة ليكوود قبيل الساعة 8 مساء.

وأضاف أن المسعفين نقلوا خمسة أشخاص إلى المستشفيات، بينما وصل اثنان آخران إليها بأنفسهم.

ونقلت صحيفة "سياتل تايمز" عن بورشي قوله إن ثلاثة أشخاص في حالة حرجة.

وأوضح بورشي ان المحققين لا يعرفون عدد المشاركين في إطلاق النار أو ما إذا كان الضحايا قد تم استهدافهم. ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى أمس الأربعاء.

وأضاف بورشي أن أكثر من 100 شخص كانوا في المتنزه المجاور لبحيرة أمريكان ليك عندما تم إطلاق النار.

وجاء هذا الحادث بعد أيام من حادث إطلاق نار في متنزه في فيلادلفيا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين، في يوم الذكرى (الذي يُحتفل فيه بتكريم الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في ساحات المعارك).

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الشرطة الأمريكية حادث إطلاق نار بولاية واشنطن إصابة سبعة أشخاص في حادث إطلاق نار
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