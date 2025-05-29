نتنياهو يوافق على مقترح أمريكا الجديد بشأن وقف إطلاق النار بغزة

وكالات

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، قال لعائلات الأسرى لدى المقاومة "سنوافق على مخطط ويتكوف الذي نقل إلينا الليلة"، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من غزة "بدون أن نتسلم جميع الأسرى".

كانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قالت إنها استلمت عبر الوسطاء المقترح الجديد المعروف بـ "مقترح ويتكوف"، مؤكدة أنها تدرس المقترح حاليًا بكل جدية ومسؤولية، وبما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، ويساهم في تخفيف معاناته، ويوصل لوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.