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حماس تعلن استلام المقترح الأمريكي الجديد لوقف الحرب

05:44 م الخميس 29 مايو 2025

حماس

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وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنها استلمت عبر الوسطاء المقترح الجديد المعروف بـ "مقترح ويتكوف"، مؤكدة أنها تدرس المقترح حاليًا بكل جدية ومسؤولية، وبما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، ويساهم في تخفيف معاناته، ويوصل لوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.

كانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية قالت نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الخميس، إن اجتماع واشنطن الأخير بين المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بشأن الأسرى وإيران كان متوترا.

وأكد مسؤول إسرائيلي، أن صبر مبعوث ترامب للشرق الأوسط على إسرائيل بدأ ينفد.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة 13 العبرية، إن إسرائيل تسلمت مساء الأربعاء خطة جديدة من المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الخطة تتضمن إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء في غزة عبر مرحلتين تدخلان حيز التنفيذ خلال أسبوع، فضلا عن رفات 18 أسيرا آخرين.

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