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بين غزة وأوكرانيا.. رئيس الوزراء الإسباني يندد بازدواجية المعايير

05:02 م الخميس 29 مايو 2025

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

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(وكالات)

شدد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، على ضرورة وقف الصمت الدولي تجاه ما وصفه بـ"الانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني" في القطاع، مؤكدًا أن مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني لا يمكن التغاضي عنه.

وقال سانشيز: "لا يمكن للعالم أن يواصل التزام الصمت إزاء ما يحدث في غزة. القانون الدولي الإنساني يُنتهك يوميًا، ولا بد من وقفة جادة أمام هذه الكارثة الإنسانية".

وانتقد رئيس الحكومة الإسبانية ما اعتبره "معايير مزدوجة" في تعاطي المجتمع الدولي مع النزاعات، متسائلًا عن سبب التضامن الكامل مع أوكرانيا في وجه العدوان الروسي، بينما يُترك الفلسطينيون لمصيرهم تحت القصف والحصار، مطالبا بتناسق المواقف لمواجهة كارثة الحرب في غزة.

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بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني ازدواجية المعايير الانتهاك الصارخ للقانون الدولي كارثة الحرب في غزة
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