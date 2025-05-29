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الداخلية بغزة: استشهاد عناصر شرطة أثناء تصدّيهم للصوص مدعومين من الاحتلال

05:00 م الخميس 29 مايو 2025

قطاع غزة

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وكالات

أعلنت وزارة الداخلية بغزة في بيان، الخميس، استشهاد عناصر من الشرطة بمجزرة إسرائيلية وسط مدينة غزة أثناء تصديهم لمجموعة من اللصوص.

وقالت الداخلية في غزة، إن تحقيقا كشف أن لصوص مساعدات يقودهم عملاء يتحركون بغطاء إسرائيلي لاستهداف عناصر الشرطة.

وأشارت الداخلية بغزة، إلى أن تكامل الأدوار بين اللصوص وعملاء الاحتلال هدفه إحداث الفوضى وبث الخوف في نفوس المواطنين، مؤكدة أنها لن تتخلى عن القيام بواجبها وستواصل حماية أرواح وممتلكات المواطنين رغم الخسائر الفادحة.

وأوضحت الداخلية بغزة، أنها ستواصل اتخاذ إجراءات ميدانية مشددة بحق اللصوص وعملاء الاحتلال ولن يفلتوا من العقاب، داعية العائلات الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة ورفع الغطاء عن كل من يقف في صف الاحتلال.

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