مسؤول إسرائيلي: صبر ويتكوف على إسرائيل بدأ ينفد

وكالات

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الخميس، إن اجتماع واشنطن الأخير بين المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بشأن الأسرى وإيران كان متوترا.

وأكد مسؤول إسرائيلي، أن صبر مبعوث ترامب للشرق الأوسط على إسرائيل بدأ ينفد.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة 13 العبرية، إن إسرائيل تسلّمت مساء الأربعاء خطة جديدة من المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الخطة تتضمن إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء في غزة عبر مرحلتين تدخلان حيز التنفيذ خلال أسبوع، فضلا عن رفات 18 أسيرا آخرين.

في المقابل، ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، غير أن الخطة لا تلزمه بإنهاء الحرب بشكل نهائي، كما يفرج عن أكثر من ألف معتقل فلسطيني في سجونه.

إلى جانب ذلك، سيتبنى الطرفان وقفا لإطلاق النار يمتد لـ60 يوما، مع زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها من خلال الأمم المتحدة،

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الحديث يدور عن توفير ضمانات أمريكية لاستمرار المفاوضات بين حماس وإسرائيل لمدة 60 يوما، إلى أن يتمكن الطرفان من التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأوضحت القناة العبرية، أن وقف إطلاق النار يظل ساريا بعد فترة الـ60 يوما، ما دامت المفاوضات بين الطرفين مستمرة.