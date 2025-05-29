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المبعوث الأمريكي لسوريا: ترامب سيعلن أن سوريا ليست دولة راعية للإرهاب

04:30 م الخميس 29 مايو 2025

المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك

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وكالات

قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن أن سوريا ليست دولة راعية للإرهاب.

وأشار باراك، إلى أن رؤية الرئيس الأمريكي هي أنه يتعين إعطاء الحكومة السورية فرصة بعدم التدخل، مؤكدا أن واشنطن تريد السلام بين سوريا وإسرائيل وهذه مشكلة قابلة للحل لكن الأمر يبدأ بالحوار.

وأضاف باراك: "أعتقد أننا بحاجة للبدء باتفاقية عدم اعتداء بين سوريا وإسرائيل والحديث عن الحدود".

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الخميس، عقد اجتماع جمع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزيري الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات حسين سلامة مع المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توماس باراك.

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