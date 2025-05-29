زلزال بقوة 3.4 درجة يضرب شمالي الجزائر

الجزائر - (د ب أ)

قال مركز البحث الجزائري في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، إن زلزالا بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر ضرب فجر اليوم الخميس ولاية تيزي وزو شمالي العاصمة الجزائر.

وأوضح المركز، في بيان صحفي اليوم ، أن مركز الهزة حدد بستة كيلومترات غرب بلدة بني دوالة.

والزلزال هو الثالث الذي يضرب الجزائر منذ أمس الأول الثلاثاء، بعد المسيلة ( 3.7 درجة)، ووهران ( 3.3 درجة) .

ووثق المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، ظاهرة فلكية نادرة شهدتها البلاد ليلة السابع من الشهر الجاري تمثلت في عبور كرة نارية ضخمة عبر سماء البلاد، شوهدت بوضوح من ولاية المسيلة حتى جنوب إسبانيا، مرفقة بصوت انفجار قوي وتوهج يفوق لمعان القمر البدر.

وجاء في منشور علمي للمركز أن الكويكب الصغير انفجر في الغلاف الجوي على ارتفاع 35 كم تقريبًا فوق منطقة الحاكمية بولاية البويرة، وقدّر قطره بين 50 سم وواحد متر، بكتلة تتراوح من أربعة إلى 14 طناً، فيما بلغت طاقته الحركية ما يعادل انفجار 178 طناً من مادة " التي ان تي".

وأظهرت التحليلات أن موجة الصدمة الناتجة عن الانفجار رُصدت بواسطة 14 محطة زلزالية، حيث بلغت اهتزازات سطح الأرض ما يعادل زلزالاً محلياً بقوة 1ر2 درجة على مقياس ريختر.

كما تم الكشف عن الأمواج تحت الصوتية الناتجة عن الانفجار في مناطق بعيدة وصلت حتى جنوب شرق ألمانيا.

وأكد المركز أن هذا البحث يُعدّ الأول من نوعه في تاريخ الجزائر، ويمثل انطلاقة علمية هامة في مجال دراسة دخول الأجسام الفضائية إلى الغلاف الجوي، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الأبحاث الفلكية والجيولوجية في البلاد.