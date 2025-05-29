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ملك إسبانيا يحذر من دعوات تفكيك الاتحاد الأوروبي

04:10 م الخميس 29 مايو 2025

إسبانيا

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آخن - (د ب أ)


رفض ملك إسبانيا، فيليبي السادس، بشدة الدعوات إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي، محذرا من تصاعد "أصوات خطيرة ومضللة" تدعو إلى العودة إلى سياسات وطنية انعزالية.


وأدلى الملك الإسباني بهذه التصريحات، اليوم الخميس، خلال كلمة ألقاها في حفل تسليم جائزة شارلمان في مدينة آخن بألمانيا.


وقال ملك إسبانيا "علينا أن نواجههم! تلك الأصوات الخطيرة والمضللة التي تزعم أن الأوروبيين سيكونون أكثر حرية واستقلالية وسيادة إذا ما سكنوا في مجتمعات سياسية وطنية منفصلة وعملوا بمفردهم لمواجهة التحديات العالمية".


وأضاف الملك "أعتقد بقوة أن البيئة الدولية تدعو إلى المزيد من أوروبا. لقد حان الوقت بالفعل لأجل أوروبا، لا من أجل رؤية عالمية أكثر "تمركزا على أوروبا".


وتعد جائزة شارلمان على نطاق واسع أرفع تكريم يمنح للمساهمات في تعزيز الوحدة الأوروبية.


وأشادت لجنة الجائزة بالفائزة هذا العام، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لدورها في "الحفاظ على وحدة أوروبا وصمودها وقدرتها على العمل".


ويقام حفل توزيع الجوائز في مبنى بلدية مدينة آخن العريقة التي تقع على الحدود مع بلجيكا وهولندا، وترتبط بالإمبراطور الأوروبي شارلمان في القرنين الثامن والتاسع.



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