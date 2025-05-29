المستشار الألماني يتعهد بدعم بلاده لجهود تعزيز أوروبا والدفاع عنها

آخن - (د ب أ)



تعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن تقدم ألمانيا الدعم من أجل تعزيز أوروبا والدفاع عنها.



وخلال مراسم تسليم جائزة شارلمان (بالألمانية كارل برايز) في مدينة آخن الألمانية لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قال المستشار الألماني اليوم الخميس إن أوروبا نجحت كمشروع سلام داخلي، وذلك في إشارة إلى الحروب السابقة في القارة الأوروبية، مضيفًا أن أوروبا يجب أن تتحول الآن إلى مشروع سلام خارجي.



وأضاف زعيم الاتحاد المسيحي الألماني: "تشمل هذه المهمة التاريخية أن نجعل أوروبا قوية بما يكفي لاستعادة السلام في قارتنا ولتتمكن من تأمين الحرية على المدى الطويل". وأكد أن "ألمانيا مستعدة للمضي قدمًا في هذه المهمة بكل عزيمة، بالتنسيق الوثيق مع شركائنا الأوروبيين وجيراننا".



وقال ميرتس إن الحكومة الألمانية ستواصل دعم أوكرانيا "بكامل طاقتها". كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون بين الصناعات الدفاعية في أوروبا، وأردف:" نحن الألمان مستعدون لاتخاذ قرارات بعيدة المدى خلال قمة (حلف شمال الأطلسي) الناتو في يونيو". وبحسب تقييم الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، فإن دول الحلف قد تتفق في هذه القمة على تخصيص 5% من إجمالي الناتج المحلي بكل دولة للنفقات الدفاعية.



وتوجه ميرتس بالحديث إلى فون دير لاين (السياسية الألمانية التي تنتمي إلى حزبه المسيحي الديمقراطي) قائلاً: "أنتِ تمنحين أوروبا صوتًا في العالم، صوتًا أوروبيًا"، لافتا إلى أن هذا هو السبب في تكريمها عن جدارة بجائزة شارلمان.





