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المبعوث الأمريكي لسوريا يرفع علم بلاده في دار السكن

03:23 م الخميس 29 مايو 2025

المبعوث الأمريكي لسوريا يرفع علم بلاده في دار السك

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(وكالات)

شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس، مراسم رفع العلم الأمريكي في دار السكن التابعة للبعثة الدبلوماسية الأمريكية، وذلك بعد رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.

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وجرت المراسم بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد أسعد حسن الشيباني، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، حيث قام الأخير برفع العلم الأمريكي داخل المجمع السكني الخاص بالمبعوثية.

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وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، عن عقد اجتماع رفيع المستوى في العاصمة دمشق، ضم الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزيري الخارجية والدفاع، أسعد الشيباني ومرهف أبو قصرة، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات حسين سلامة، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا.

وطرح المبعوث الأمريكي مبادرة لعقد اتفاقية "عدم اعتداء" بين سوريا وإسرائيل تكون بمثابة خطوة أولى نحو تهدئة طويلة الأمد في المنطقة.

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المبعوث الأمريكي لسوريا دار السكن البعثة الدبلوماسية الأمريكية
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