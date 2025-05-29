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لقاء رفيع في دمشق.. الرئيس السوري يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص (صور)

03:17 م الخميس 29 مايو 2025

الرئيس السوري يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص

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(وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الخميس، عقد اجتماع جمع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزيري الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات حسين سلامة مع المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توماس باراك .

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وأشار المبعوث الأمريكي إلى ضرورة بدء مفاوضات لإبرام اتفاقية عدم اعتداء بين سوريا وإسرائيل، مع التركيز على ملف الحدود بين البلدين.

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وأضاف المبعوث أن واشنطن تسعى لتحقيق السلام بين دمشق وتل أبيب، معتبراً أن هذه القضية "قابلة للحل" لكنها تتطلب الانطلاق من الحوار.

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كما نقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رؤيته بضرورة منح الحكومة السورية فرصة لعدم التدخل في الشؤون الإقليمية، مؤكدًا أن ترامب سيعلن قريباً أن سوريا لم تعد دولة راعية للإرهاب.

وكانت وكالة أنباء "رويترز" قد نشرت تصريحات سابقا نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسمائهم، بأنه جرت مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وسوريا، إلا أن العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، بشكل قاطع مشاركته أو تمثيله لسوريا في أي مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي.

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الرئيس السوري دمشق المبعوث الأمريكي
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