تدشين لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة بين مصر والمغرب

كتبت- أسماء البتاكوشي:

في خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، تم الإعلان اليوم عن تدشين لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة بين البلدين، برئاسة رئيسي وزراء مصر والمغرب، وذلك في إطار الزيارة الحالية التي يجريها الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة إلى المملكة المغربية.

وتهدف اللجنة الجديدة، التي تضم وزراء المجموعة الاقتصادية وكبار المسؤولين المعنيين من الجانبين، إلى العمل تحت مظلة اللجنة العليا المشتركة التي يترأسها فخامة رئيس جمهورية مصر العربية وجلالة ملك المغرب، حيث من المقرر أن تعقد اجتماعاتها بشكل دوري وبالتناوب بين البلدين.

وأكد الجانبان أن الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة ستُعقد قبل نهاية العام الجاري، وستركز على تعزيز التبادل التجاري وضخ الاستثمارات المتبادلة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة التجارية على المستوى الإقليمي، مستفيدة من الأطر المؤسسية الإقليمية القائمة مثل اتفاقية أغادير واتفاقية التجارة القارية الأفريقية.

ويُبرز هذا الاتفاق الإرادة السياسية المشتركة بين مصر والمغرب لتعزيز أوجه التعاون الثنائي، وتنفيذ توجيهات قيادتي البلدين الرامية إلى تكثيف الجهود الهادفة إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إضافة إلى تفعيل الأطر المؤسسية الإقليمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة تعود بالنفع على شعبي البلدين.

وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه التعاون بين مصر والمغرب نموًا مستمرًا، خصوصًا في مجالات التجارة والاستثمار، ما يعكس الروابط الوثيقة بين الدولتين الشقيقتين ورغبتهما في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.