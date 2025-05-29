روسيا: إسطنبول باتت المحور الرئيسي للمفاوضات مع أوكرانيا

(وكالات)



صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الخميس، أن مدينة إسطنبول التركية أصبحت المحور الرئيسي للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بشأن تسوية الحرب المستمرة بينهما منذ 3 سنوات، وذلك خلال لقائه مع أوكاي مميش، الأمين العام لمجلس الأمن القومي التركي.



وأشار شويجو إلى أن منصة إسطنبول تستضيف الآن جميع المباحثات المتعلقة بقضايا البحر الأسود، بما في ذلك اتفاقيات الحبوب واتفاقية البحر الأسود نفسها، بالإضافة إلى المحادثات الروسية الأوكرانية. ووجه الشكر للقيادة التركية على توفير هذه المنصة التي تتيح استمرار المفاوضات في أجواء آمنة ومهيأة بشكل جيد، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها أنقرة لضمان أمن الوفود المشاركة.



كما أعرب شويجو عن امتنانه لمميش على مشاركته في الاجتماع الدولي للممثلين رفيعي المستوى المسؤولين عن قضايا الأمن، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة هي الأولى له إلى موسكو. وأكد أن الحوار السياسي بين موسكو وأنقرة يشهد تطورًا نشطًا على مختلف الأصعدة، مدعوماً بتنفيذ مشاريع اقتصادية وتجارية وطاقة مشتركة مهمة.



وأشار سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى أن التعاون بين البلدين يقوم على حوار متواصل قائم على الثقة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، اللذين يجريان مكالمات هاتفية منتظمة، كان آخرها مكالمة مفصلة جرت في 11 مايو الجاري.





